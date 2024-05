Sabato 11 maggio - si correrà la 17esima edizione del Saracino di Peneto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arezzo, 82024 –11, alle Scuderie “Franco Ricci” di Porta Sant’Andrea, siladel “di”, consueto appuntamento dedicato ai giostratori bianco verdi che si sfideranno in una simulazione della Giostra. Il programma della serata prevede dalle 18:00 un aperitivo seguito alle ore 20:00 dalla cena in scuderia con menù a base di insalata di riso, grigliata mista con insalata, crostata, acqua e vino al prezzo di € 15 per i soci del Quartiere e €20 per i non soci. Gratis per i bambini sotto i 6 anni. Alle ore 21.00 si terrà la sfilata dei giovani bianco verdi, con "ingresso in Piazza" scandito dai tamburini e subito dopo, alle ore 21.15, avrà inizio la simulazione di Giostra. Per partecipare alla ...