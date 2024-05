Dramma nel Paese - gettano figlio disabile in pasto ai coccodrilli | nulla da fare per lui

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un vero e proprioquello che si è verificato e che arriva dalinai: niente daper il piccolo Una terribile vicenda quella che arriva direttamente dall’India. Nelle ultime ore una donna è stata arrestata, nella parte sud del, per aver gettato volontariamente ildi sei anni in un canale. All’interno dello stesso erano presenti una serie di. Il tutto è accaduto nel distretto di Uttara Kannada, nello Stato del Karnataka. La tragedia è avvenuta domenica 5 maggio, ma solamente nelle ultime ore la notizia è stata resa nota. Coccodrillo (Pixabay Foto) Cityrumors.itUna morte orribile per il bambino ...