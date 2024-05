Sinner si affida alla Juventus per giocare il Roland Garros | curerà l’anca al J Medical

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Jannika causa di un problema all'anca non gioca gli Internazionali d'Italia.salta Roma e prova a recuperare per il, per farlo si affiderà alle cure del J, il centro medico della

Dopo un inizio di 2024 semplicemente stratosferico - il culmine la vittoria del primo slam agli Australian Open - ecco che per Jannik Sinner la ruota è girata in pochissimo tempo: a Madrid il ritiro per L'infortunio all'anca , dunque il forfait a ...

Jannik è stato abbracciato dalla folla di Roma. Ora al J Medical per la riabilitazione dell'anca - Jannik è stato abbracciato dalla folla di Roma. Ora al J Medical per la riabilitazione dell'anca - Arrivederci Roma. Parigi, aspettami. Jannik sinner ieri mattina ha fatto l'ultima uscita al Foro Italico. Superata la febbre che gli aveva impedito di partecipare alla festa di celebrazione dei campio ...