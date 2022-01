Mino Raiola, per il quotidiano Bild “è in terapia intensiva al San Raffaele. Sue condizioni peggiorate”. Lo staff del procuratore smentisce (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il quotidiano tedesco Bild ne è certo: Mino Raiola, ricoverato già il 12 gennaio al San Raffaele di Milano, è nel reparto di terapia intensiva. Secondo le fonti del tabloid, le condizioni del famoso procuratore italo-olandese sono andate peggiorando, sebbene Alberto Zangrillo, primario all’ospedale milanese, aveva chiarito subito alla Gazzetta dello Sport che “l’operazione era programmata da tempo” e che “non ha nulla a che fare con il Covid”. Parole cui era seguita la smentita del suo staff, che spiegava che si trattava solo di “controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia”. Smentita che lo staff dell’agente 54enne ripete oggi a otto giorni di distanza: “Mino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Iltedescone è certo:, ricoverato già il 12 gennaio al Sandi Milano, è nel reparto di. Secondo le fonti del tabloid, ledel famosoitalo-olandese sono andate peggiorando, sebbene Alberto Zangrillo, primario all’ospedale milanese, aveva chiarito subito alla Gazzetta dello Sport che “l’operazione era programmata da tempo” e che “non ha nulla a che fare con il Covid”. Parole cui era seguita la smentita del suo, che spiegava che si trattava solo di “controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia”. Smentita che lodell’agente 54enne ripete oggi a otto giorni di distanza: “...

