(Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - A una settimana dalla convocazione della prima seduta del Parlamento per l'del successore di Sergio Mattarella, iper la scelta delinquilino del Quirinale sono cadenzati dalle scelte politiche e da qualche indicazione regolamentare. Le prime tre votazioni hanno il quorum dei due terzi che raramente viene raggiunto, dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta di 505 voti. Se non ci saranno difficoltà a individuare un nome che raccolga ampi consensi dunque, entro la fine di gennaio ci dovrebbe essere già l'del tredicesimodella Repubblica. In passato solitamente si sono svolte due votazioni al giorno, che duravano ognuna oltre quattro ore. In casi eccezionali si sono svolte tre votazioni, in altre una sola. Ovviamente la pandemia avrà ...

Advertising

fisco24_info : I tempi di elezione del nuovo Presidente: AGI - A una settimana dalla convocazione della prima seduta del Parlament… - leopoldogasbarr : Il voto elettronico può essere un valido supporto che aggiorna la tradizione al passo con tempi esaltando al tempo… - TG24info : IL FATTO – Elezione Presidente | - masvolpe : RT @LucchinoL: wallstreetita: RT @LucchinoL: wallstreetita: RT @annabennardo2: Presidente della Repubblica: le regole per l’elezione… - marcomarkiori : @LFacciato @LaVeritaWeb in tempi di elezione del presidente della Repubblica anche loro hanno pensato di 'monitare' -

Ultime Notizie dalla rete : tempi elezione

...Fraccaro non esita a parlare di "clima estremamente preoccupante e velenoso intorno all'... A dettare ici pensa Renzi: "Ci sono 3 o 4 ipotesi - dice l'ex premier - agli italiani dico: è ...In merito aiutili per concludere l', conclude Renzi, per il Capo dello Stato "ci sono 3 - 4 ipotesi. E' complicata, ma giovedì o venerdì avremo il presidente della Repubblica. Bisogna ...Il Cavaliere dovrebbe sciogliere la sua riserva al più presto mentre Renzi sostiene che Renzi "a Palazzo Chigi probabilmente servirebbe non un politico ma una figura istituzionale che va bene a tutti" ...Oggi il punto di partenza è Ginevra, dove va in scena una puntata cruciale della saga sulla crisi ucraina. E da lì si parte per un piccolo giro sulle ali (ideali) del piccolo monomotore con cui una gi ...