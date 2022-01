Bollette | Draghi vede Bonomi | su tavolo misure anti-rincari

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente di Confindustria, Carlo. Durante l'incontro è stato affrontato il tema delleall'esame del governo per far fronte ainel settore dell'energia. Hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, il capo di Gabinetto Antonio Funiciello e il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti. Lo rende noto Palazzo Chigi.

...gli alti rincari delleenergetiche , come ribadito ieri dalla riunione dei Ministri Mise e MiTE, Giorgetti e Cingolani. Da ultimo, è attesa sempre oggi la firma del Premier Mariosul ...Una prima definizione del pacchetto di misure per contrastare il caropotrebbe arrivare ... Lo stesso premier, la scorsa settimana, ha confermato la volontà di intervenire in tal senso, ...Roma, 20 gen. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Durante l'in ...Roma, 20 gen. Era atteso per oggi ma, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi, slitta a domani il Cdm sul dl sostegni e sulle nuove misure da ad ...