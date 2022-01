Uomini e Donne, “Hai il pisello?”: la risposta epica di Andrea Nicole Conte (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Avendo messo sul suo profilo Instagram il format dove permetteva ai followers di farle delle domande, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte si è trovata ad aver a che fare con un hater alquanto maleducato, che le ha chiesto se “avesse il pisello”. Andrea Nicole, infatti, era un uomo trans, ma poi si è operata e oggi è a tutti gli effetti una donna. Davanti a una domanda del genere, maleducata e volgare, la ragazza non ha voluto dare alla persona in questione la soddisfazione di una risposta seria e articolata, ma lo ha preso in giro in maniera epica, senza scadere nel volgare. “I piselli? Certo!” ha chiosato allegramente l’ex tronista di Uomini e Donne, “ma anche ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Avendo messo sul suo profilo Instagram il format dove permetteva ai followers di farle delle domande, l’ex tronista disi è trovata ad aver a che fare con un hater alquanto maleducato, che le ha chiesto se “avesse il”., infatti, era un uomo trans, ma poi si è operata e oggi è a tutti gli effetti una donna. Davanti a una domanda del genere, maleducata e volgare, la ragazza non ha voluto dare alla persona in questione la soddisfazione di unaseria e articolata, ma lo ha preso in giro in maniera, senza scadere nel volgare. “I piselli? Certo!” ha chiosato allegramente l’ex tronista di, “ma anche ...

