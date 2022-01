Sampdoria, ritorno ufficiale di Giampaolo in panchina | Serie A News (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marco Giampaolo fa il suo ritorno sulla panchina della Sampdoria, che aveva lasciato nel 2019. Il comunicato ufficiale del club ligure Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marcofa il suosulladella, che aveva lasciato nel 2019. Il comunicatodel club ligure

Advertising

DiMarzio : #Sampdoria-#Giampaolo, tutto fatto per il ritorno: contratto di 6 mesi più 2 anni legati alla salvezza - sportmediaset : #Sampdoria, ufficiale il ritorno di Giampaolo: come cambiano i blucerchiati. #SportMediaset - sportli26181512 : Sampdoria, ufficiale il ritorno in panchina di Marco Giampaolo: Marco Giampaolo torna sulla panchina della Sampdori… - Cleme12Riccardo : ?????Stefano Sensi???? è un nuovo giocatore blucerchiato. Si trasferirà in prestito alla Sampdoria per cercare di trova… - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: Ha firmato un contratto fino a fine stagione, con opzione biennale ? -