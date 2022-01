Quirinale | fonti Usa | “Draghi al Colle? Con Biden grandissima sintonia”

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre la corsa alentra nella sua fase cruciale, a meno di una settimana dalla prima votazione per il nuovo presidente della Repubblica, a Washington si fa più intenso e attento il monitoraggio di quanto sta accadendo in Italia.Usa interpellate dall’Adnkronos, dopo la prima risposta di rito, “non commentiamo le vicende politiche dei Paesi alleati”, esprimono poi una serie di considerazioni che delineano, secondo il sentimento che prevale alla Casa Bianca, il nome del candidato ideale per il. La prima considerazione è che c’è “una” tra il presidente Joee il premier Mario. Tra leinterpellate, c’è anche chi fa notare che il fatto che la Casa Bianca, a un anno dall’insediamento della nuova ...