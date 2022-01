Advertising

Mediagol : Palermo, querelle Mirri-Di Piazza: mail, Tribunali e il retroscena della telefonata -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo querelle

Mediagol.it

... dalla pandemia, fino ad arrivare alla situazione societaria (con Di Piazza, ndr) e ai risultati sportivi del. L'attuale proprietà - chiaramente - garantirà tutti i costi dell'...Ma tiene banco, ancora una volta, larelativa al suo rinnovo e la sua non - esultanza, con ... Ai nostri microfoni, l'ex vicepresidente del, Guglielmo Micciché, ha spiegato i motivi per ...Beghe legali, tensioni e distanze siderali tra il presidente del Palermo Dario Mirri e l'ex socio e vicepresidente del club rosanero Tony Di ...Non risultano ulteriori elementi di novità rispetto all'intesa di massima già definita tra le parti a fine 2021 nell'ambito dell'operazione ...