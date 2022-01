Respinta al pronto soccorso perché non ha il tampone | donna incinta ha un aborto nel parcheggio

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Alessia, 25 anni ealla quinta settimana si è recata alcon forti dolori e perdite di sangue: lì, le hanno detto che per essere visitata avrebbe dovuto esibire unmolecolare negativo, che però non aveva e che, all’interno dell’ospedale, non avevano. La ragazza è stata rimandata a casa senza una visita o un colloquio medico: dopo poche ore, ha abortito. Nessun aiuto nel gestire un evento traumatico, nessuna cura nel farla sentire assistita dal servizio sanitario: senzamolecolare, Alessia non ha avuto nulla di quello che le sarebbe spettato di diritto. Sul caso è intervenuta anche la clinica di Sassari interessata dalla vicenda ed il Ministero della Salute ha deciso di inviare un’ispezione per capire meglio cosa può essere accaduto....