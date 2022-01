Palazzo Mosti | primo giorno di lavoro per il nuovo segretario comunale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Si è insediato questa mattina Ilgenerale del Comune di Benevento, Riccardo Feola. In passato ha lavorato presso i Comuni di Sellero e Monno nel Bresciano, ha poi operato in Abruzzo e a Sant’Angelo dei Lombardi. Dopo una lunga permanenza in Emilia Romagna con le segreterie, tra le altre città, di Bellaria Igea Marina e Cervia, è tornato in Campania alla guida amministrativa del Comune di Melito di Napoli. Nel febbraio 2015 è stato assegnato al Comune di Avellino le ultime due tappe, prima dell’approdo a Benevento, lo hanno visto impegnato a Casoria e Isernia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.