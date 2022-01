Dad, lavoro e presto altri ristori. Ecco le misure del Governo. Sospensione e niente stipendio senza il Green Pass. Ora i 5 Stelle spingono sul ritorno allo smart working (Di giovedì 6 gennaio 2022) Contro l’impennata dei contagi arriva il nuovo decreto del Governo con l’obbligo del vaccino per fascia di età, ovvero per i cinquantenni in su. Il Super Green Pass sarà invece esteso in tutto il mondo del lavoro, sempre per gli ultracinquantenni. Ma nonostante l’appello del leader M5S, Giuseppe Conte, alla trasparenza nessuna conferenza stampa c’è stata per spiegare le nuove misure restrittive (leggi l’articolo – qui la sintesi). In Italia chiunque abbia più di 50 anni dovrà vaccinarsi, affinché sia tutelata “la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. L’obbligo vale fino al 15 giugno. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute”, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. Per gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Contro l’impennata dei contagi arriva il nuovo decreto delcon l’obbligo del vaccino per fascia di età, ovvero per i cinquantenni in su. Il Supersarà invece esteso in tutto il mondo del, sempre per gli ultracinquantenni. Ma nonostante l’appello del leader M5S, Giuseppe Conte, alla trasparenza nessuna conferenza stampa c’è stata per spiegare le nuoverestrittive (leggi l’articolo – qui la sintesi). In Italia chiunque abbia più di 50 anni dovrà vaccinarsi, affinché sia tutelata “la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. L’obbligo vale fino al 15 giugno. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute”, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore. Per gli ...

