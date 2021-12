Il Milan per la terza volta sul tetto del Mondo – 9 dicembre 1990 – VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 9 dicembre 1990 il Milan batte l’Olimpia Asuncion e vince la sua terza Coppa Intercontinentale, la seconda consecutiva Il 9 dicembre 1990, un anno dopo avere conquistato la sua seconda Coppa Intercontinentale, il Milan si ripresenta a Tokyo per affrontare l’Olimpia Asuncion, squadra paraguaiana, fresca vincitrice della Copa Libertadores. A differenza dell’anno precedente in cui la gara si risolse al termine dei tempi supplementari, il Milan di Sacchi riesce a risolvere la pratica con estrema facilità. Sul finire del primo tempo Frank Rijkaard porta in vantaggio i rossoneri. Nella ripresa sale in cattedra l’altro olandese Marco Van Basten, che, pur non segnando, è determinante nel permettere ai compagni di andare a rete. Al 62? è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 9ilbatte l’Olimpia Asuncion e vince la suaCoppa Intercontinentale, la seconda consecutiva Il 9, un anno dopo avere conquistato la sua seconda Coppa Intercontinentale, ilsi ripresenta a Tokyo per affrontare l’Olimpia Asuncion, squadra paraguaiana, fresca vincitrice della Copa Libertadores. A differenza dell’anno precedente in cui la gara si risolse al termine dei tempi supplementari, ildi Sacchi riesce a risolvere la pratica con estrema facilità. Sul finire del primo tempo Frank Rijkaard porta in vantaggio i rossoneri. Nella ripresa sale in cattedra l’altro olandese Marco Van Basten, che, pur non segnando, è determinante nel permettere ai compagni di andare a rete. Al 62? è ...

Advertising

AntoVitiello : #Tomori si scusa per l'errore in #Champions: 'Ancora frustrato con me stesso. Imparerò dall'errore e lavorerò solo… - AntoVitiello : Il #Milan va a prendersi ugualmente gli applausi sotto la Curva Sud. La sconfitta brucia ma il cammino in… - Eurosport_IT : Milan, spunta il nome di Luiz Henrique ?? Inter al lavoro tra rinnovi e acquisti ?? Bologna, Medel sponsorizza Nuñez… - Moixus1970 : RT @capuanogio: Cosa resta al #Milan dopo l'eliminazione dall'Europa: 50 milioni per il mercato, risposte su alcuni giocatori (#TheoHernand… - AntoCMILAN : RT @zar_est: Klopp: 'Milan squadra più forte d'Italia'. Avete per caso sentito dire la stessa cosa da Tuchel o Ancellotti dopo aver preso a… -