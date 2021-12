Diritto alla disconnessione, organizzazione senza un preciso orario, strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro: ecco come dovrebbe andare "lo smart" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato è stato firmato da imprese, sindacati e ministro del lavoro. Lo smart working all’italiana è quindi realtà. Leggi anche › smart working, l’idea di tornare in ufficio non piace. Un lavoratore su due non vuole rientrare smart working: ci sono finalmente delle regole nazionali Si tratta delle linee guida di riferimento, che comprendono i paletti su diritti e doveri, da adottare per la futura contrattazione collettiva a tutti i livelli (nazionale, aziendale e territoriale). Sono 16 articoli in cui vengono approfonditi i contorni già tracciati ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il “Protocollo nazionale sulin modalità agile” nel settore privato è stato firmato da imprese, sindacati e ministro del. Loworking all’italiana è quindi realtà. Leggi anche ›working, l’idea di tornare in ufficio non piace. Un lavoratore su due non vuole rientrareworking: ci sono finalmente delle regole nazionali Si tratta delle linee guida di riferimento, che comprendono i paletti su diritti e doveri, da adottare per la futura contrattazione collettiva a tutti i livelli (nazionale, aziendale e territoriale). Sono 16 articoli in cui vengono approfonditi i contorni già tracciati ...

Advertising

vladiluxuria : La mia aspirazione è un mondo in cui ogni essere umano sia rispettato e per chiedere rispetto bisogna innanzitutto… - RobertoBurioni : Il diritto alla salute giustamente prevale sugli arzigogoli mentali dei legulei (e delle leguleie). (PS: di legge i… - Cild2014 : Da oggi la nostra guida per il diritto alla cittadinanza è anche in inglese e in francese. Uno strumento di autodif… - CiroNoEuro : RT @2Claudiano79: @borghi_claudio toglieranno il diritto alla proprietà privata per tutto. Auto elettrica a noleggio e casa in affitto da g… - Flavr7 : RT @Gengiskan73: Ah, però, questa me l'ero persa (punto 17, link alla SEC americana) grazie @EntropicBazaar -