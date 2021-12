Capelli ricci | le acconciature ispirate alle star

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Da sempre noti per essere i più indomabili, inascondono proprio nella loro essenza tutto il loro fascino. Belli, voluminosi e definiti, sono amati e ricercati soprattutto da chi non li possiede naturalmente. Spesso infatti chi ha inon sa bene come pettinarli e si ritrova a lasciarli sempre sciolti. Ma le alternative esistono, basta solo un po’ di manualità. A dare uno spunto sullepiù belle da provare sulle chiome più ribelli sono le, che su palchi, social e red carpet si mostrano con idee ebellissime, ideali proprio per i. Si va davere e proprie ad accessori che se sfruttati bene possono diventare l’arma vincente per un look ...

Advertising

Morpec0 : Avete presente quel trend vecchio di tik tok 'non sapevo di avere i capelli ricci'? Ecco io sono stata venti anni a… - mattcz00 : Penso di essere l’unico ragazzo con i capelli ricci a volersi fare la pelata - acosmogon : Io lo odio qui perché evidentemente i miei non sono capelli lisci, ma non sono neanche super ricci quindi anche usa… - esordassaj : I tuoi capelli ricci sono un afrodisiaco - mariobianchi18 : Il #9dicembre 1901 è ritrovata la tomba dell'#AtletadiTaranto, V secolo a.C., campione di molti giochi panatenaici… -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli ricci

Elle

Tom Holland e Zendaya sul red carpet di 'Spider - Man: No way home' guarda le foto Il wet look (aderente) è il re delle feste 2021 Per il tappeto rosso della première londinese i...anni '90Negli anni '90 si ricorreva spesso alla permanente per rendere le chiome extra curly e voluminose. Il motivo? Tutte volevano emulare Julia Roberts! Oggi questo trend sembra ...Zendaya, il beauty look in stile Spiderman. Zendaya si è presentata alla première di “Spiderman: No way home” (in uscita in Italia il 15 dicembre) con un look scintillante d ...I capelli anni '90 sono ancora cool. Ecco le acconciature più belle da copiare per un effetto vintage-contemporaneo che ci fa impazzire.