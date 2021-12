Zenit-Chelsea | le formazioni ufficiali | occasione per Lukaku

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Già certo del terzo posto nel gruppo H e dunque degli spareggi di Europa League, lovuole chiudere questa fase a gironi con un risultato positivo nella sfida odierna contro il(di seguito le). Nella gara di andata contro i Blues, inoltre, i russi hanno dato filo da torcere perdendo di misura per una rete dial 69’. La squadra allenata da Semak ha 4 punti in classifica, tutti conquistati nella doppia sfida contro il Malmö. Anche in caso di arrivo a pari punti con gli svedesi, dunque, Dzyuba e compagni sarebbero avanti per il vantaggio negli scontri diretti. Se in Champions l’avventura è già finita, in campionato lolotta per il titolo: è primo in classifica con due punti di vantaggio sulla Dinamo Mosca e viene da sei risultati utili ...

Advertising

zazoomblog : Formazioni ufficiali Zenit San Pietroburgo-Chelsea: Champions League 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali #Zenit - DiabloFCB : @adri_pltr Zenit Chelsea Malmo Juve - francescoargon1 : @EL10juve Proprietario, Chelsea russo, zenit squadra Russa di proprieta della Gazprom, di cui presidente chelsea es… - BenCroce72 : Ho fatto in sogno. Stasera vincevamo 3-0 e lo Zenit batteva 1-0 il Chelsea al 90mo. Poi al sorteggio beccavamo il PSG ???????? - sportface2016 : #UCL: le formazioni ufficiali di #ZenitChelsea -

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Chelsea

Sogna il primo posto la di Massimiliano . Che deve battere il Malmoe - compito che sembra agevole - e sperare che lofermi in qualche modo ildi Tuchel: ecco, questo appare assai più complicato. In ogni caso, la formazione bianconera, nonostante alcune assenze, non può permettersi passi falsi: deve ...TORINO - La Juve deve solo pensare a vincere e poi, al triplice fischio, controllare cosa sia accaduto nella partita a San Pietroburgo tra. Sarà importante battere il Malmoe questa sera , nonostante la qualificazione aritmetica agli ottavi e la possibilità di far rifiatare qualcuno per concentrarsi sulla rimonta in ...Per sperare di chiudere il girone di Champions al primo posto, davanti al Chelsea, i bianconeri di mister Allegri non possono che battere il Malmo.Diretta Zenit Chelsea streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della 6^ giornata di Champions League ...