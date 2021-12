Roma, fa il bagno nudo nella fontana di piazza della Repubblica: gli agenti in acqua per arrestarlo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Choc a Roma. In piazza della Repubblica, in pieno centro, vicino alla stazione Termini, un ragazzo di colore ha fatto il bagno nudo nella fontana delle Naiadi. La notizia è riportata sul Messaggero.it. Il fatto è successo nella mattina di oggi, mercoledì 8 dicembre. Segnalato dai passanti, sul posto è arrivata la Polizia locale che hanno chiesto al ragazzo, che aveva solo un cappello rosso in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Choc a. In, in pieno centro, vicino alla stazione Termini, un ragazzo di colore ha fatto ildelle Naiadi. La notizia è riportata sul Messaggero.it. Il fatto è successomattina di oggi, mercoledì 8 dicembre. Segnalato dai passanti, sul posto è arrivata la Polizia locale che hanno chiesto al ragazzo, che aveva solo un cappello rosso in ...

