Love is in the Air, anticipazioni oggi 8 dicembre: Serkan non rinuncia ad Eda (Di mercoledì 8 dicembre 2021) anticipazioni della puntata di mercoledì 8 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadrà oggi a Serkan ed Eda in questo episodio della seconda stagione? Il segreto di Eda è in pericolo? Serkan scoprirà che Kiraz è sua figlia? Love is in the Air va Leggi su solodonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021)della puntata di mercoledì 8diis in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Cosa accadràed Eda in questo episodio della seconda stagione? Il segreto di Eda è in pericolo?scoprirà che Kiraz è sua figlia?is in the Air va

