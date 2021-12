Champions League 2021 2022 | Manchester United-Young Boys | invasione multipla nel finale di partita

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildiè stato interrotto per qualche decina di secondi per un’da parte dei tifosi sul terreno di Old Trafford. Sono stati tre i buontemponi che hanno deciso di calcare il campo di uno degli stadi più prestigiosi del mondo, nella competizione per club più importante, la. Una pratica di certo non rara sui campi inglesi, che ha regalato anche qualche momento di ilarità generale visto che uno steward è scivolato a causa dell’erba bagnata. Avranno meno da ridere i protagonisti del gesto, che pagheranno a caro prezzo questa manciata di secondi di notorietà. GLI HIGHLIGHTS DELLASportFace.