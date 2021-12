Porto Atletico Madrid 1-3 | tris Colchoneros per la qualificazione

(Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio do Dragao, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio do Dragao,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo B della Champions League 2021/22. Sintesi1-3 1? Inizia il match 11? – grande equilibrio tra le due squadre 13? Suarez infortunato – l’attaccante dell’lascia il campo in lacrime 20? Buon momento delche spinge a caccia del gol del vantaggio 22? Occasione– grande giocata di Carrasco che serve Lemar ...

Advertising

CB_Ignoranza : 5 minuti di totale follia nella partita tra Porto e Atletico, è iniziata una caccia all’uomo alla Valencia-Inter de… - PQuerela : @nonleggerlo Va anche detto che Sheriff e Shakhtar sono più scarsi di Porto e Atletico. Non passare questo girone p… - sportli26181512 : Milan-Liverpool 1-2: Pioli fuori dall'Europa: #Tomori illude i rossoneri, poi #Salah e #Origi ribaltano tutto mentr… - PaoloACM94 : @falliremooggi Purtroppo abbiamo un gap economico ancora da coprire (e si spera di arrivare presto a certi colpi) e… - eliaenry : @andreavianel Meglio quarti che terzi. Ora il Milan è la grande favorita per lo scudo. #ChampionsLeague P.s. L'Atl… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Atletico

Il Milan è fuori dall'Europa. Il Liverpool vince a San Siro 2 - 1 con le reti di Salah e Origi che ribaltano il gol di Tomori, mentre l'Madrid passa in casa del3 - 1 prendendosi il secondo posto. In virtù di questi risultati la squadra di Pioli dice addio alla Champions e contemporaneamente anche all'Europa League, ...Il Liverpool vince a San Siro 2 - 1 con le reti di Salah e Origi che ribaltano il gol di Tomori, mentre l'Madrid passa in casa del3 - 1 prendendosi il secondo posto. In virtù di ...La contemporanea vittoria dell'Atletico in casa del Porto per 3-1, infatti, relega la squadra di Pioli al quarto posto del gruppo B con 4 punti. Restano in Champions i Reds con 18 punti e la squadra ...Si conclude anche il quinto turno della Champions League per i Gruppi B, C e D: la vittoria dell’Atletico Madrid sul Porto e la contemporanea sconfitta del Milan ribaltano tutta la classifica e ...