Covid: offerta on line di farmaci, 30 siti oscurati dai Nas (Di martedì 7 dicembre 2021) Trenta siti che offrivano online varie tipologie di medicinali per curare il Covid sono stati oscurati dai carabinieri del Nas. Nelle pagine web oltre a una serie di farmaci recanti varie indicazioni terapeutiche... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 dicembre 2021) Trentache offrivano onvarie tipologie di medicinali per curare ilsono statidai carabinieri del Nas. Nelle pagine web oltre a una serie direcanti varie indicazioni terapeutiche...

Advertising

sinapsinews : OFFERTA ON LINE DI FARMACI COVID-19 : 30 SITI OSCURATI DAI NAS - Adnkronos : Offrivano online medicinali per curare il #covid, oscurati 30 siti. - fisco24_info : Covid, offerta online di farmaci: 30 siti oscurati: Vendevano ivermectina, indometacina e ranitidina… - italiaserait : Covid, offerta online di farmaci: 30 siti oscurati - Telefriuli1 : I Carabinieri del Nas hanno individuato l’offerta in vendita di medicinali sperimentali o con restrizioni d’uso… -