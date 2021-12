Serie a | Empoli batte l’Udinese 3-1 e sale al 10 mo posto in classifica

Advertising

sportface2016 : #EmpoliUdinese, #Samir ammonito: era diffidato, salta il #Milan - FirenzePost : Serie a: Empoli batte l’Udinese 3-1 e sale al - Luxgraph : Empoli, Andreazzoli esulta: 'Abbiamo giocato un calcio fantastico' - PandArancio : RT @sportface2016: #EmpoliUdinese, #Samir ammonito: era diffidato, salta il #Milan - infoitsport : SERIE A - Empoli-Udinese 3-1: rimonta firmata da Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. Gol solo illusorio di Deulofeu -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Empoli

- UDINESE 3 - 1 (0 - 1) Gol: Deloufeu (U) 22 , Stojanovic (E) 49 , Bajrami (E) 59 , Pinamonti (E) 78(4 - 3"1 - 2) : Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti (dal 66 Romagnoli), Parisi; Haas (...Luperto sv ) Bajrami 7,5 : ecco il Bajrami che aveva incantanti incadetta. Al centro di ogni ... Andreazzoli 7 : ormai il suoè un diesel che ha bisogno di almeno un tempo per scaldarsi. ...SERIE A - Pinamonti a servizio della squadra, Bajrami rientra da protagonista. Nell'Udinese si salvano Deulofeu e Success, Beto non incide.L'Empoli vince 3-1 in rimonta contro l'Udinese e si porta a casa tre punti molto importanti in questa lotta alla salvezza ...