Oggi in Italia 9.503 casi e 92 morti, la positività sale al 3,1% (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Sono 9.503 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 15.021 di ieri. Un dato condizionato come ogni lunedì dal calo dei tamponi: 301.560 Oggi, 224mila in meno. Tanto che il tasso di positività sale ancora, dal 2,9% al 3,1%. I decessi sono 92 (ieri 43), per un totale di 134.287 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (ieri +4) con 45 ingressi del giorno, e salgono a 743, mentre i ricoveri ordinari crescono sensibilmente, +282 (ieri +169), 5.879 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è il Veneto (+1.709), seguita da Emilia Romagna (+1.396), Lazio (+1.006), Lombardia (+1.005) e Campania (+783). I contagi totali in Italia ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Sono 9.503 iCovid innelle ultime 24 ore, contro i 15.021 di ieri. Un dato condizionato come ogni lunedì dal calo dei tamponi: 301.560, 224mila in meno. Tanto che il tasso diancora, dal 2,9% al 3,1%. I decessi sono 92 (ieri 43), per un totale di 134.287 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in più (ieri +4) con 45 ingressi del giorno, e salgono a 743, mentre i ricoveri ordinari crescono sensibilmente, +282 (ieri +169), 5.879 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è il Veneto (+1.709), seguita da Emilia Romagna (+1.396), Lazio (+1.006), Lombardia (+1.005) e Campania (+783). I contagi totali in...

