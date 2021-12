Le dediche dei tifosi a Maradona diventano un’opera teatrale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A luglio è stata inaugurata una mostra fotografica a cura di Yvonne De Rosa, che ha messo insieme 149 foto restaurate di Sergio Siano, il fotografo che ha immortalato Diego sul campo di gioco e in quello di allenamento. Un percorso nella memoria collettiva che ha portato alla mente le azioni, le prodezze e i goal del giocatore più forte di tutti i tempi, la sua vita fuori dal campo e la gioia dei napoletani nei giorni di festa per le vittorie. A Napoli – si legge in una nota – se diciparte immediatamente un’implicazione di sentimento e di cuore in chi ascolta questa parola magica. In chi ha vissuto quei tempi ma anche in chi ne ha solo sentito parlare. In questi mesi le persone che hanno visitato la mostra hanno voluto lasciare un messaggio personale a Diego, vere e proprie dichiarazioni d’amore. Un po’ come i catenacci di ...