Elezioni | De Petris | ' candidatura Conte passo utile per costruire coalizione'

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ladi Giuseppenellesuppletive per il collegio di Roma1, appoggiato dall'interache aveva sostenuto il suo secondo governo, sarebbe une importante". Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. "Ladell'ex premier rafforzerebbe significativamente la costruzione di quellapolitica e dotata di un progetto comune alla quale stiamo dando vita. La presenza in Parlamento del leader del partito che ha oggi la più forte rappresentanza parlamentare sarebbe inoltre un elemento certamente molto incisivo in tutte prossime fasi della legislatura", conclude la presidente De

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Petris

LiberoQuotidiano.it

...senatori che certo non hanno approfondito come i loro colleghi della giunta per le. Roba ... È bastato un voto segreto su un documento presentato dalla senatrice De(Leu) per vanificare ...De(Misto - LeU), l'Assemblea ha rinviato alla Giunta dellee delle immunità gli atti sulla elezione contestata del sen. Carbone nella regione Campania (doc. III, n. 3). Dopo che il ...Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La candidatura di Giuseppe Conte nelle elezioni suppletive per il collegio di Roma1, appoggiato dall'intera coalizione che aveva sostenuto il suo secondo governo, sarebbe u ...Lo scranno di Palazzo Madama che Lotito rivendica per ora resta in carica a Vincenzo Carbone di Italia Viva, anche lui eletto in Campania. Decisivo il voto su un ordine del giorno a prima firma della ...