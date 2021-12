Catania | 58enne rimanda il vaccino e si ammala di Covid | Ho rischiato di morire | ora dormo con l' ossigeno

Advertising

commenta ' Mi vaccino domani o forse più avanti , vediamo, tanto uso tutte le accortezze'. Era quanto si ripeteva Antonino De Luca , commerciantedi. Fino a settembre, quando si è infettato e, a causa del Covid , è finito in terapia intensiva, rischiando di non svegliarsi più. 'Devo dormire con l'ossigeno, non è finita quando ...I carabinieri della stazione di Adrano, eseguendo u ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Tivoli, hanno arrestato un. Quest'ultimo, come disposto dal provvedimento dell'autorità giudiziaria dovrà scontare la pena di 6 mesi di reclusione per possesso ingiustificato di chiavi alterare o grimaldelli. Il reato ...Il tema della terza dose di vaccino anti-Covid continua ad animare il dibattito in tv. A "Controcorrente" il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori spiega perché è importante farla: "I medici israelia ...Covid, ammalato dopo aver rimandato il vaccino: ha rischiato di morire. È la storia di Antonino De Luca, commerciante 58enne di Catania ...