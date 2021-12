Quarta dose anti-Covid? Secondo Vaia, il vaccino sarà annuale (Di domenica 5 dicembre 2021) Quarta dose? Secondo Vaia, il vaccino sarà annuale. Parla anche della variante Omicron: “I dati non giustificano allarmismi” In questi giorni si accende il dibattito sul futuro della pandemia e ci si chiede se sarà necessaria una ulteriore Quarta dose. Secondo Francesco Vaia, direttore generale e direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, non si deve parlare di Quarta dose, ma di vaccini annuali. In una intervista a Il fatto Quotidiano, Vaia ha, infatti, detto: “sarà necessario un richiamo annuale con vaccini aggiornati alle varianti, esattamente come per ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 dicembre 2021), il. Parla anche della variante Omicron: “I dati non giustificano allarmismi” In questi giorni si accende il dibattito sul futuro della pandemia e ci si chiede senecessaria una ulterioreFrancesco, direttore generale e direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, non si deve parlare di, ma di vaccini annuali. In una intervista a Il fatto Quotidiano,ha, infatti, detto: “necessario un richiamocon vaccini aggiornati alle vari, esattamente come per ...

