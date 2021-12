Milano, 20esimo sabato di protesta No green pass in piazza Duomo: manifestazione subito fermata dalla polizia (Di domenica 5 dicembre 2021) Natale è alle porte e in piazza Duomo a Milano sono in corso gli ultimi preparativi per addobbare l’albero, ma i No green pass non demordono e provano a radunarsi per dare vita al ventesimo sabato di proteste contro l’obbligo del certificato verde. Poche ore prima circa cento persone si erano trovate al presidio No green pass autorizzato in piazza Sempione mentre, quasi in contemporanea, il corteo del No Draghi day organizzato dai sindacati di base – regolarmente preavvisato e lungo un percorso concordato con la Questura – ha attraversato la città, con circa 500 manifestanti partecipanti, concludendosi in piazza della Scala. Ma gli ultimi “irriducibili” contestatori del green pass ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Natale è alle porte e insono in corso gli ultimi preparativi per addobbare l’albero, ma i Nonon demordono e provano a radunarsi per dare vita al ventesimodi proteste contro l’obbligo del certificato verde. Poche ore prima circa cento persone si erano trovate al presidio Noautorizzato inSempione mentre, quasi in contemporanea, il corteo del No Draghi day organizzato dai sindacati di base – regolarmente preavvisato e lungo un percorso concordato con la Questura – ha attraversato la città, con circa 500 manifestanti partecipanti, concludendosi indella Scala. Ma gli ultimi “irriducibili” contestatori delci ...

Advertising

ilfattovideo : Milano, 20esimo sabato di protesta No green pass in piazza Duomo: manifestazione subito fermata dalla polizia - ultimenews24 : Momenti di tensione, in piazza del Duomo, a Milano, dove alcune decine di manifestanti no green pass e no vax, si s… - aciclista70 : RT @SecolodItalia1: No Green Pass, 20esimo sabato di proteste. A Milano momenti di tensione in piazza Duomo - CasanovasRichy : RT @Corriere: No green pass, a Milano il 20esimo sabato di protesta. L’onda «no vax» (tra dialoganti... - infoitinterno : No Green Pass, 20esimo sabato di proteste. A Milano momenti di tensione in piazza Duomo -