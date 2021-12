Covid, in Italia 5.021 nuovi positivi e 43 vittime. Il tasso di positività sale al 2,9% (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 15.021 i positivi ai test Covid i ndividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.632. Sono invece 43 le vittime in un giorno , ieri erano state 75.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 15.021 iai testi ndividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.632. Sono invece 43 lein un giorno , ieri erano state 75....

Advertising

mante : Il fatto che la dott.ssa Gismondo (quella del Covid che è un raffreddore e di molte altre affermazioni scientifiche… - fattoquotidiano : COVID Da lunedì oltre 100mila casi e salgono i ricoverati, ecco tutti i dati in Italia di oggi #5dicembre… - Agenzia_Italia : Palù (Aifa): 'Verosimile che si estenda campagna vaccinale ai bimbi da 0 a 5 anni nel 2022' ??… - ralphkamphoner : RT @Corriere: Bruxelles, proteste no vax: il corteo tenta di raggiungere la sede Ue, tensione e scontri - jornalistavitor : RT @Corriere: Bruxelles, proteste no vax: il corteo tenta di raggiungere la sede Ue, tensione e scontri -