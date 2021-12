Bollettino covid: in Campania 9 milioni le dosi di vaccino somministrate (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Aumentano in Campania tasso di contagio e ricoveri per il covid. Dai dati del Bollettino quotidiano dell’unità di crisi regionale emerge che sono 1.325 i positivi su un totale di 31.268 test per un tasso del 4,23 contro il 3,69 di ieri. Un morto, i ricoverati in intensiva restano 22 come ieri mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 330 contro i 322 di ieri. I dati delle vaccinazioni evidenziano che in Campania sono state 9 milioni le dosi somministrate. Questo il Bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.325 Test: 31.268 Deceduti: 1 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 22 Posti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Aumentano intasso di contagio e ricoveri per il. Dai dati delquotidiano dell’unità di crisi regionale emerge che sono 1.325 i positivi su un totale di 31.268 test per un tasso del 4,23 contro il 3,69 di ieri. Un morto, i ricoverati in intensiva restano 22 come ieri mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 330 contro i 322 di ieri. I dati delle vaccinazioni evidenziano che insono state 9le. Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.325 Test: 31.268 Deceduti: 1 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 22 Posti ...

