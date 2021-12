Amici 21, puntata del 5/12/2021: eliminati Tommaso Cesana, Guido Domenico Sarnataro e Virginia Vorraro, disco d’oro per Lda (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è appena conclusa la dodicesima puntata di Amici 21, nel corso della quale i colpi di scena non sono certo mancati: due alunni, infatti, hanno dovuto abbandonare la scuola a causa di una sfida, mentre un terzo è stato sostituito. Ospite speciale, l’attore Christian De Sica, il quale è stato il giudice speciale della gara inediti che ha visto come protagonisti i cantanti del talent show, mentre Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono cimentate in una nuova prova di ballo al fianco di Raimondo Todaro. Vediamo ora nel dettaglio tutto ciò che è successo in questa dodicesima puntata di Amici 21: La puntata si è aperta con la nuova sfida di ballo tra le due professoresse Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, le quali si sono cimentate in un cha cha cha al fianco di Raimondo Todaro. Così come ... Leggi su isaechia (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è appena conclusa la dodicesimadi21, nel corso della quale i colpi di scena non sono certo mancati: due alunni, infatti, hanno dovuto abbandonare la scuola a causa di una sfida, mentre un terzo è stato sostituito. Ospite speciale, l’attore Christian De Sica, il quale è stato il giudice speciale della gara inediti che ha visto come protagonisti i cantanti del talent show, mentre Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono cimentate in una nuova prova di ballo al fianco di Raimondo Todaro. Vediamo ora nel dettaglio tutto ciò che è successo in questa dodicesimadi21: Lasi è aperta con la nuova sfida di ballo tra le due professoresse Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, le quali si sono cimentate in un cha cha cha al fianco di Raimondo Todaro. Così come ...

