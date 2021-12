«Putin ha un piano per invadere l’Ucraina a inizio 2022»: per la Bild anche Kiev nel mirino di Mosca (Di sabato 4 dicembre 2021) Mosca ha pronto un piano per un’invasione dell’Ucraina. A scriverlo è il quotidiano tedesco Bild, che – a pochi giorni dalla smentita della Russia – cita una fonte dei servizi segreti della Nato. Secondo quanto riferito dalla testata tedesca, il piano dell’esercito russo prevede «di attaccare da sud, da est e da nord, e in uno scenario estremo di portare due terzi dell’Ucraina sotto il controllo della Russia». Gli esperti citati dalla Bild temono che «addirittura la città di Kiev potrebbe finire nel mirino di Putin». Nell’articolo vengono citate anche le possibili tempistiche di un attacco, ovvero «alla fine di gennaio, inizio di febbraio se il Cremlino si sentisse sufficientemente ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021)ha pronto unper un’invasione del. A scriverlo è il quotidiano tedesco, che – a pochi giorni dalla smentita della Russia – cita una fonte dei servizi segreti della Nato. Secondo quanto riferito dalla testata tedesca, ildell’esercito russo prevede «di attaccare da sud, da est e da nord, e in uno scenario estremo di portare due terzi delsotto il controllo della Russia». Gli esperti citati dallatemono che «addirittura la città dipotrebbe finire neldi». Nell’articolo vengono citatele possibili tempistiche di un attacco, ovvero «alla fine di gennaio,di febbraio se il Cremlino si sentisse sufficientemente ...

BonaMassimo : @Principe_dUcria La Russia è una potenza sul piano militare, molto meno in tutti gli altri campi. Solo una guerra l… - paolopoli11 : @eziomauro @repubblica Quindi Piano (senatore) lavora per Putin. E @matteorenzi sarebbe il cattivo? - formichenews : Tutto pronto per un altro Biden-Putin In videoconferenza avranno una nuova occasione di contatto diretto, mossa an… - ManuDagostino : Putin sta preparando un piano per invadere l'Ucraina - Blinken #WW3 #TerzaGuerraMondiale - agosto_stefania : Putin sta preparando un piano per invadere l'Ucraina - Blinken Mestatori bugiardi. Vogliono la guerra. -