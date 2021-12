Piano russo per invadere l'Ucraina a fine gennaio A rischio anche Kiev. Biden: "Non accetterò linee rosse" (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il Washington Post, anche il celebre quotidiano tedesco Bild parla di un Piano elaborato dall'esercito russo avrebbe per un'eventuale invasione dell'Ucraina. Citando un'alta fonte dei servizi segreti della Nato, il tabloid teutonico spiega che il Piano prevedrebbe "di attaccare da sud, da est e da nord, e in uno scenario massimale di portare 2/3 dell'Ucraina sotto il controllo della Russia". "Addirittura la città di Kiev potrebbe finire nel mirino di Vladimir Putin", è il timore degli esperti secondo il tabloid. L'attacco sarebbe eseguito "alla fine di gennaio Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il Washington Post,il celebre quotidiano tedesco Bild parla di unelaborato dall'esercitoavrebbe per un'eventuale invasione dell'. Citando un'alta fonte dei servizi segreti della Nato, il tabloid teutonico spiega che ilprevedrebbe "di attaccare da sud, da est e da nord, e in uno scenario massimale di portare 2/3 dell'sotto il controllo della Russia". "Addirittura la città dipotrebbe finire nel mirino di Vladimir Putin", è il timore degli esperti secondo il tabloid. L'attacco sarebbe eseguito "alladiSegui su affaritaliani.it

