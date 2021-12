La Stampa | plusvalenze Juventus | a marzo la Procura invierà le carte dell’inchiesta alla giustizia sportiva 

(Di sabato 4 dicembre 2021) L’inchiesta sulledella, scrive La, è arrivata ad un punto di svolta. Gli interrogatori sono al capolinea, i pm pensano di sentire soltanto Jorge Mendes,tore di Cristiano Ronaldo. Resta da completare il lavoro del superconsulente contabile nominato dagli inquirenti, poi l’inchiesta sarà chiusa e lepasserannosportiva. “L’inchiesta che ipotizza a carico dei vertici societari i reati di falso in bilancio e false fatturazioni, è arrivata a un punto di svolta. Gli interrogatori sono al capolinea. Il superconsulente contabile Enrico Stasi ha chiesto 90 giorni per analizzare contratti e bilanci societari. A, se i tempi saranno rispettati, si potrà giungerechiusura delle ...

Laoggi fa varie ipotesi sul contenuto della carta: la Juventus aveva promesso a Ronaldo ...contro il giocatore e il suo agente o contro il Manchester United? L'inchiesta sulle...Sul punto della diffusione viadegli atti, come dichiara a Linkiesta Massimo Bassi, ... l'ultima delle quali per vicende "profane" come i casi Renzi/Open e l'indagine sulledella ...Il nome nuovo nel registro degli indagati è quello di Cesare Gabasio, capo dell'ufficio legale della Juventus e procuratore legale rappresentante del club. Intanto la società in un comunicato conferma ...TORINO (ITALPRESS) - "Ci saltano alla gola sul bilancio, tutti, revisori e tutto. Poi magari dobbiamo fare una transazione finta" quindi "non arriverei a f ...