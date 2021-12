Contrasto alla violenza nei confronti delle donne ed in ambito domestico: il disegno di legge Approvato dal Consiglio dei ministri (Di sabato 4 dicembre 2021) Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha Approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la prevenzione e il Contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Il testo contiene un complesso di misure volte ad arricchire l’impianto delle misure di prevenzione contro tali forme di violenza e ... Leggi su noinotizie (Di sabato 4 dicembre 2021) Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dpresidenza deldei: Ildei, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, haundiche introduce disposizioni per la prevenzione e ildel fenomeno dellaneie delladomestica. Il testo contiene un complesso di misure volte ad arricchire l’impiantomisure di prevenzione contro tali forme die ...

