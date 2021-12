Avvisi bonari, proroga al 16 dicembre: attenzione, non è sanatoria (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Senato ieri sera ha approvato il DDL di conversione del DL Fisco: fra i punti di interesse, anche un’aggiornamento sugli Avvisi bonari, prorogati al 16 dicembre prossimo. Occorre però fare attenzione: non si tratta di una sanatoria, ma di un meccanismo un po’ più complesso: la proroga degli Avvisi bonari, infatti, riguarda solo i pagamenti sospesi risalenti all’emergenza dovuta alla congiuntura pandemica. E’ importante sapere che quando si parla di Avvisi bonari ci si riferisce ad una categoria particolare di irregolarità di pagamento: infatti, non sono considerati veri e propri atti di recupero dell’Agenzia delle Entrate, perché non può essere presentato ricordo finché non viene emessa la ... Leggi su fmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Senato ieri sera ha approvato il DDL di conversione del DL Fisco: fra i punti di interesse, anche un’aggiornamento sugliti al 16prossimo. Occorre però fare: non si tratta di una, ma di un meccanismo un po’ più complesso: ladegli, infatti, riguarda solo i pagamenti sospesi risalenti all’emergenza dovuta alla congiuntura pandemica. E’ importante sapere che quando si parla dici si riferisce ad una categoria particolare di irregolarità di pagamento: infatti, non sono considerati veri e propri atti di recupero dell’Agenzia delle Entrate, perché non può essere presentato ricordo finché non viene emessa la ...

