Serie C | sentenza del TFN | Catania penalizzato di 2 punti La nuova classifica

Advertising

Mediagol : Serie C, Corte Federale d’Appello: Catania penalizzato di 2 punti. La classifica - RaiSport : ?? Due punti di penalizzazione al #Catania E' la sentenza del TFN #Figc per il mancato pagamento degli stipendi di… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Stipendi non pagati, Catania penalizzato di 2 punti: Due punti di penalizzazione al Catania, s… - eu_sentenza : @SciabolataFFP Assolutamente, era per dire che loro due mi sembrano i due centrocampisti emergenti migliori della s… - sportli26181512 : Lazio, caso tamponi: Pulcini e Rodia ricorrono contro la Figc: I due medici, deferiti con l’inibizione di cinque me… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sentenza

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Due punti di penalizzazione al Catania , club che milita nel campionato diC, da scontarsi nella corrente stagione in corso: questa laodierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ...Due punti di penalizzazione al Catania, club che milita nel girone C diC, da scontarsi nella corrente stagione in corso. Questa laodierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ...Due punti di penalizzazione al Catania, club che milita nel girone C di serie C, da scontarsi nella corrente stagione in corso. Questa la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito ...CATANIA – Due punti di penalizzazione in classifica al Catania di Francesco Baldini, da scontarsi nella corrente stagione in corso nel girone C di Serie C. E’ questa la sentenza odierna del Tribunale ...