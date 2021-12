Serie A 2021/2022, sedicesima giornata: le probabili formazioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le probabili formazioni della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022, un turno fondamentale perché annovera, tutte al sabato, Roma-Inter e Napoli-Atalanta. La Juventus attende il Genoa, la Lazio fa visita alla Sampdoria, il Milan in casa contro la Salernitana. Andiamo allora a scoprire quali siano le scelte dei tecnici del massimo campionato per le partite in calendario dal 4 al 6 dicembre. Ecco i link con le probabili formazioni. MILAN-SALERNITANA ROMA-INTER NAPOLI-ATALANTA BOLOGNA-FIORENTINA SASSUOLO-SPEZIA VENEZIA-VERONA SAMPDORIA-LAZIO JUVENTUS-GENOA UDINESE-EMPOLI CAGLIARI-TORINO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ledelladi, un turno fondamentale perché annovera, tutte al sabato, Roma-Inter e Napoli-Atalanta. La Juventus attende il Genoa, la Lazio fa visita alla Sampdoria, il Milan in casa contro la Salernitana. Andiamo allora a scoprire quali siano le scelte dei tecnici del massimo campionato per le partite in calendario dal 4 al 6 dicembre. Ecco i link con le. MILAN-SALERNITANA ROMA-INTER NAPOLI-ATALANTA BOLOGNA-FIORENTINA SASSUOLO-SPEZIA VENEZIA-VERONA SAMPDORIA-LAZIO JUVENTUS-GENOA UDINESE-EMPOLI CAGLIARI-TORINO SportFace.

Advertising

acmilan : Back to winning ways thanks to @Ibra_official and Messias: our write-up of #GenoaMilan ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Un gol per tempo: i nerazzurri continuano la corsa in Serie A, salendo a quota 34 ?? - fattoquotidiano : Qualche concessione qua e là perlopiù a costo zero, un regalo alla Chiesa (che paga il Comune di Roma) e una serie… - Lodamarco1 : RT @CorSport: #Sarri: '#Lazio ancora malata dopo #Napoli. Serve qualcosa dal mercato” - cassapronostici : Scommessa pronta Serie A domenica 5 dicembre 2021 -