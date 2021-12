Quanti anni hai? Basta vedere per cosa ridi: ecco i comici preferiti di ogni generazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) di Ilaria Muggianu Scano Per conoscere l’età degli alberi è necessario contare i cerchi concentrici del fusto. Per l’uomo la prassi è di gran lunga più ecosostenibile, non occorre sezionarne il tronco ma osservare per cosa ride. Inizialmente temperata da un garbato scetticismo, la passione per la metafisica della comicità ha progressivamente permeato ogni ambito del sociale. Anche gli irriducibili sacerdoti dell’understatement hanno dovuto capitolare davanti alla sacralità ontologica della comicità del terzo decennio. La stand up comedy oggi si colloca televisivamente a prua ed è ciò che MasterChef è stato negli anni ’10: sketch esilaranti celebrati con la seriosità liturgica degli iniziati. Dall’umorismo frondista – in forma di cronaca, lontana tipologicamente dalla satira politica – passando dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) di Ilaria Muggianu Scano Per conoscere l’età degli alberi è necessario contare i cerchi concentrici del fusto. Per l’uomo la prassi è di gran lunga più ecosostenibile, non occorre sezionarne il tronco ma osservare perride. Inizialmente temperata da un garbato scetticismo, la passione per la metafisica dellatà ha progressivamente permeatoambito del sociale. Anche gli irriducibili sacerdoti dell’understatement hanno dovuto capitolare davanti alla sacralità ontologica dellatà del terzo decennio. La stand up comedy oggi si colloca televisivamente a prua ed è ciò che MasterChef è stato negli’10: sketch esilaranti celebrati con la seriosità liturgica degli iniziati. Dall’umorismo frondista – in forma di cronaca, lontana tipologicamente dalla satira politica – passando dalla ...

Advertising

caritas_milano : Buon #1dicembre a tutti gli amici e le amiche che vivono con l’HIV e un ricordo pieno di affetto a quanti in questi… - ilpost : «Ecco, allora, discutiamo fino alla morte sul suicidio assistito, accapigliamoci sui limiti e sui modelli [...]. Ma… - RTonyii : RT @polverebionda: Quando hai dei figli hai delle preoccupazioni. Non importa quanti anni hanno, non importa quanti anni hai, se non stann… - sirmalo : @QLexPipiens @SplendorSolis00 Quanti anni ha? - Tamara22358522 : @GrandeFratello Minchia che spessore, che uomo ! Quanti anni ha questo ? I veri uomini decidono, quelli che cercano… -