Caso Beccaglia, Micheletti torna in conduzione: “Da questa situazione esco sfatto psicologicamente” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Giorgio Micheletti, giornalista e conduttore di TV Toscana è tornato a parlare del Caso di Greta Beccaglia. Il conduttore, messo alla gogna mediatica per la sua reazione durante il brutto episodio di molestie nei confronti della giornalista toscana ha parlato oggi a radio toscana. Beccaglia-Fiorentina-Empoli Queste le sue parole: “Andare da Barbara D’Urso? Forse non ho fatto una grande scelta, perché chi mi aveva contattato mi ha detto che così avrei potuto raccontare la mia versione, invece poi così non è stato! Se tornerò in tv? Penso che domenica tornerò al mio posto, dopo una scelta condivisa con l’azienda. Ci tengo a ribadire che non si è trattata di una sospensione, come è stato malamente ed erroneamente scritto da tutti, ma di una pausa di riflessione. Come ne esco ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Giorgio, giornalista e conduttore di TV Toscana èto a parlare deldi Greta. Il conduttore, messo alla gogna mediatica per la sua reazione durante il brutto episodio di molestie nei confronti della giornalista toscana ha parlato oggi a radio toscana.-Fiorentina-Empoli Queste le sue parole: “Andare da Barbara D’Urso? Forse non ho fatto una grande scelta, perché chi mi aveva contattato mi ha detto che così avrei potuto raccontare la mia versione, invece poi così non è stato! Se tornerò in tv? Penso che domenica tornerò al mio posto, dopo una scelta condivisa con l’azienda. Ci tengo a ribadire che non si è trattata di una sospensione, come è stato malamente ed erroneamente scritto da tutti, ma di una pausa di riflessione. Come ne...

