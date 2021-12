Salernitana-Juventus 0-2 | i bianconeri si rialzano | la apre Dybala la chiude Morata

(Di martedì 30 novembre 2021) Gara dominata dalla squadra di Allegri che va in vantaggio coll’argentino (che al 93’ poi sbaglia un rigore), si vede annullare un gol di Chiellini, poi rischia il pari, ma mette al sicuro il risultato con il bomber spagnolo

Commenta per primo0 - 2 (primo tempo 0 - 1) Marcatori: 21' Dybala, 25' st Morata Assist: 21' Kulusevski, 25' st Bernardeschi(4 - 4 - 2): Belec; Veseli, Gyombér, Gagliolo, Ranieri (37'...Sale a 20 punti la formazione gialloblu, quota 9 invece per i rossoblu che lasciano la(sconfitta in casa dalla) sola all'ultimo posto della classifica. Gunter torna al centro ...71' - Cambio nella Juventus: esce Bernardeschi ed entra Rabiot. 70' - RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Cross dalla sinistra di Alex Sandro e tocco di Morata ad anticipare la ...66' - Doppio cambio nella Juventus: escono Kean e Pellegrini, entrano Morata e Alex Sandro. 64' - Cambio nella Salernitana: esce Simy ed entra Djuric. 60' - ...