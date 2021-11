Ladri in casa di Vidal: puntano la Ferrari, prendono la Brabus da 400mila euro ma lasciano la Pandita (Di martedì 30 novembre 2021) Nella serata del 7 novembre 2021, mentre a San Siro andava in scena il derby tra Inter e Milan finito poi 1 - 1, dei Ladri sono riusciti a entrare all'interno dell'abitazione di Vidal spaccando le ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 novembre 2021) Nella serata del 7 novembre 2021, mentre a San Siro andava in scena il derby tra Inter e Milan finito poi 1 - 1, deisono riusciti a entrare all'interno dell'abitazione dispaccando le ...

Advertising

SkyTG24 : Inter, ladri in casa Vidal: bottino ingente - matteosalvinimi : Ladri di case, ladri di vite e di ricordi, questa volta è toccato ad un’anziana signora di Napoli: si era trasferit… - sportli26181512 : Ladri in casa di #Vidal: puntano la Ferrari, prendono la #Brabus da 400mila euro ma lasciano la Pandita: Il 7 novem… - Telefriuli1 : ???????? ?????????? ???? ???????? ?????? ??????????, ?????????????? '????????????' ???? ?????????? ???????????? Il primo tentativo non era andato a buon fine. Ieri,… - DracarysInferno : Perché allora non perdoniamo anche, che ne so, i ladri perché poverini hanno un cane a casa? Ma vaffanculo vai. -