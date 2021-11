La Russia mette sotto accusa Netflix per “propaganda gay” (Di martedì 30 novembre 2021) La Russia mette sotto indagine Netflix. Perché? Per aver diffuso contenuti LGBTQ+ a minori di 18 anni. Pare, infatti, che la popolare piattaforma di streaming di film e serie televisive, abbia violato quella che viene chiamata la “legge contro la propaganda gay”, promulgata nel 2013. Vi raccomandiamo... L'anagrafe digitale ha problemi con unioni civili e famiglie LGBTQ+ L'anagrafe digitale da poco inaugurata in Italia ha difficoltà a riconoscere le coppie unitesi civilmente. La denuncia è partita da due giornalis... Secondo la commissaria pubblica per la tutela delle famiglie russe, Olga Baranets, Netflix non avrebbe classificato i suoi contenuti LGBTQ+ come adeguati a un ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 30 novembre 2021) Laindagine. Perché? Per aver diffuso contenuti LGBTQ+ a minori di 18 anni. Pare, infatti, che la popolare piattaforma di streaming di film e serie televisive, abbia violato quella che viene chiamata la “legge contro lagay”, promulgata nel 2013. Vi raccomandiamo... L'anagrafe digitale ha problemi con unioni civili e famiglie LGBTQ+ L'anagrafe digitale da poco inaugurata in Italia ha difficoltà a riconoscere le coppie unitesi civilmente. La denuncia è partita da due giornalis... Secondo la commissaria pubblica per la tutela delle famiglie russe, Olga Baranets,non avrebbe classificato i suoi contenuti LGBTQ+ come adeguati a un ...

