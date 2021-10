Nuovi itinerari culturali, il Consigio Ue: Venezia e Carditello tappe della Via europea della seta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un nuovo itinerario culturale, lungo la Via europea della seta, per riscoprire le radici europee e condividere, da Venezia a Carditello, una storia e un patrimonio comuni. L’antica arte serica e il turismo lento protagonisti del vertice “Via europea della seta: Gelsicoltura e bachicoltura – nuove opportunità” in programma venerdì 22 ottobre, a partire dalle ore 10,30, nel Real Sito di Carditello – organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello in collaborazione con la sede italiana del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania e il Consiglio per la Ricerca in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un nuovoo culturale, lungo la Via, per riscoprire le radici europee e condividere, da, una storia e un patrimonio comuni. L’antica arte serica e il turismo lento protagonisti del vertice “Via: Gelsicoltura e bachicoltura – nuove opportunità” in programma venerdì 22 ottobre, a partire dalle ore 10,30, nel Real Sito di– organizzato dalla Fondazione Real Sito diin collaborazione con la sede italiana del Consiglio d’Europa – Ufficio di, l’Assessorato all’AgricolturaRegione Campania e il Consiglio per la Ricerca in ...

