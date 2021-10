The Continental: Colin Woodell star della serie prequel di John Wick (Di martedì 19 ottobre 2021) L'attore Colin Woodell ha ottenuto la parte del protagonista in The Continental, la serie evento ideata come prequel di John Wick. The Continental ha trovato il suo protagonista: sarà l'attore Colin Woodell a interpretare la parte di Winston Scott negli anni '70. Nei film di John Wick di cui la serie è uno spinoff prequel il ruolo è stato affidato a Ian McShane. starz ha già annunciato che il progetto legato al franchise con star Keanu Reeves sarà trasmesso in tre serate come un evento televisivo. La storia raccontata in The Continental sarà ambientata negli anni '70 per mostrare le origini del famoso ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) L'attoreha ottenuto la parte del protagonista in The, laevento ideata comedi. Theha trovato il suo protagonista: sarà l'attorea interpretare la parte di Winston Scott negli anni '70. Nei film didi cui laè uno spinoffil ruolo è stato affidato a Ian McShane.z ha già annunciato che il progetto legato al franchise conKeanu Reeves sarà trasmesso in tre serate come un evento televisivo. La storia raccontata in Thesarà ambientata negli anni '70 per mostrare le origini del famoso ...

