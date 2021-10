Paolo Bonolis risponde alla moglie Sonia Bruganelli | «Millantavo ricchezze? Per ogni pesce c’è l’esca giusta»

(Di martedì 19 ottobre 2021)“La signora ha abboccato…“.ha utilizzato la propria fulminante ironia perre alle parole pronunciate dal Grande Fratello Vip. Nella più recente puntata del reality di Canale5, l’opinionista aveva rivelato che il conduttore, per corteggiarla, aveva “millantatopazzesche, che aveva ma non così tante“. A solleticare il presentatore su quelle curiose affermazioni è stata Bianca Berlinguer in diretta a Cartabianca., infatti, era intervenuto come ospite assieme a Walter Veltroni e la conduttrice ne ha approfittato. “Tua, al Grade Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all’inizio ti sei un po’ ...

In studio con Bianca Berlinguer , assieme a Walter Veltroni, si è presentato anche. Il conduttore ha dichiarato espressamente di essere parte di uno degli astenuti dal voto, uno dei ..."Problemi troppo grandi per la signora Raggi" "Non ho votato. Sono contento perché abbiamo cambiato sindaco, è già un passo avanti".è stato spettatore interessato nelle elezioni comunali di Roma, vinte dal nuovo sindaco Roberto Gualtieri. "Non ho votato. L'unico sindaco che ho votato è stato Veltroni nel 2001 e nel ...“La signora ha abboccato…“. Paolo Bonolis ha utilizzato la propria fulminante ironia per rispondere alle parole pronunciate dalla moglie Sonia Bruganelli al Grande Fratello ...Tra i tantissimi cittadini romani che si sono astenuti alle elezioni amministrative di Roma figura anche Paolo Bonolis. “Non ho votato. Sono contento ...