Green pass senza vaccino? I dipendenti finiscono nel deposito tra rifiuti ed escrementi di animali – Il video (Di martedì 19 ottobre 2021) Scoppia il caso in un'azienda nel Nord dove i dipendenti non vaccinati sono stati relegati in un deposito più simile a una discarica. A pochi giorni dall'introduzione dell'obbligo del Green pass, l'azienda avrebbe deciso di trasferire tutti quei lavoratori che hanno presentato il certificato verde con il solo tampone in una sorta di deposito, documentato da un video realizzato dagli stessi dipendenti. Nei locali si vedono ammassati materiali d'ufficio dismessi e altri rifiuti: «con scrivanie improvvisate in mezzo ai rottami di varia natura – scrivono in un comunicato i lavoratori – e soprattutto in un ambiente non igienizzato, sporrò e con escrementi di animali». In un avviso, l'azienda avrebbe stabilito che l'accesso ...

