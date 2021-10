A Cosenza la sorprendente vittoria in rimonta di un Caruso sull'altro (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Franz Caruso è il nuovo sindaco di Cosenza. È stato eletto al termine del voto di ballottaggio con 14.413 voti, pari al 57,59%. Il nuovo primo cittadino ha prevalso sull'altro candidato, Francesco Caruso, vicesindaco e assessore dell'Amministrazione comunale uscente, che, ha, invece, totalizzato 10.615 voti, pari al 42,41%. Subito dopo il verdetto delle urne, il nuovo sindaco si è recato a Palazzo dei Bruzi dove si è intrattenuto per qualche minuto insieme ai suoi sostenitori. 62 anni, avvocato penalista, per 7 anni membro del direttivo della Camera Penale "Fausto Gullo" di Cosenza della quale è stato successivamente, dal 2014 al 2016, vicepresidente, dal luglio 2017 anche Consigliere di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Franz Caruso ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Franzè il nuovo sindaco di. È stato eletto al termine del voto di ballottaggio con 14.413 voti, pari al 57,59%. Il nuovo primo cittadino ha prevalsocandidato, Francesco, vicesindaco e assessore dell'Amministrazione comunale uscente, che, ha, invece, totalizzato 10.615 voti, pari al 42,41%. Subito dopo il verdetto delle urne, il nuovo sindaco si è recato a Palazzo dei Bruzi dove si è intrattenuto per qualche minuto insieme ai suoi sostenitori. 62 anni, avvocato penalista, per 7 anni membro del direttivo della Camera Penale "Fausto Gullo" didella quale è stato successivamente, dal 2014 al 2016, vicepresidente, dal luglio 2017 anche Consigliere di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Franz...

