Perché Katia Ricciarelli non ha figli? Il dramma passato: “Colpa anche di Pippo Baudo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Katia Ricciarelli ha svelato un retroscena inedito sulla sua relazione d’amore con il celebre conduttore Pippo Baudo. I due sono stati sposati per 18 anni, e sono anche stati una delle coppie più celebri del mondo dell’intrattenimento italiano. La loro storia è iniziata quando erano ancora molto giovani, ed è poi finita nel 2004. Nonostante il lungo matrimonio con il conduttore di Rai 1 e anche le altre storie d’amore, Katia Ricciarelli non ha mai avuto figli. Intervistata a Belve ha raccontato però che all’inizio della sua relazione sentimentale con Pippo Baudo era rimasta incinta. I due a quel tempo stavano insieme da poco tempo, ed inoltre la loro relazione era ancora un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha svelato un retroscena inedito sulla sua relazione d’amore con il celebre conduttore. I due sono stati sposati per 18 anni, e sonostati una delle coppie più celebri del mondo dell’intrattenimento italiano. La loro storia è iniziata quando erano ancora molto giovani, ed è poi finita nel 2004. Nonostante il lungo matrimonio con il conduttore di Rai 1 ele altre storie d’amore,non ha mai avuto. Intervistata a Belve ha raccontato però che all’inizio della sua relazione sentimentale conera rimasta incinta. I due a quel tempo stavano insieme da poco tempo, ed inoltre la loro relazione era ancora un ...

